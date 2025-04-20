В Токио проведены туркмено-японские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля пребывающий с визитом в Японии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с императором Нарухито и премьер-министром Сигэру Исибой.

В ходе переговоров на высшем уровне были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, промышленности, строительства, технологий, транспорта и связи, экологии и охраны окружающей среды, сельского хозяйства, инвестиций и других.

В частности, туркменская сторона подтвердила готовность к реализации совместно с Японией проектов строительства второго завода по производству аммиака и карбамида, а также второго завода по производству бензина из природного газа.

В рамках встречи в верхах состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленнос­ти Японии о реализации энергетических переходов.

Также в этот деь глава Туркменистана провел встречи с председателем Японского банка международного сотрудничества Хаяси Нобумицу, президентом Университета Цукуба Кёсукэ Нагата, а также встретился с представителями таких крупных японских компаний, как «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Komatsu Ltd.», «Toyo Engineering Corporation», «Kawasaki Heavy Industries, Ltd», «Sanko Seikа Co. Ltd.», «Muroosystems Corporation», «Tokyo Boeki Eurasia Limited», «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.», «Sumitomo Heavy Industries Ltd.», «Tohkemy Corporation», «Itochu Corporation».

В своем выступлении перед представителями деловых кругов Японии глава Туркменистана пригласил бизнесменов к реализации в Туркменистане высокотехнологичных проектов в областях машиностроения, электроники и химической промышленности, водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зеленой» и водородной энергетики.

По итогам встречи были подписаны:

Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний, состоящих из «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Itochu Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектированию, закупке и строительству «под ключ» второго завода по переработке газа в бензин в Ахалском велаяте Туркменистана;

Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и группой компаний «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.» (Япония), «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret Anonim Şirketi» (Турция) и «Mitsubishi Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектированию, закупкам и строительству «под ключ» завода по производству карбамида мощностью 1 155 тысяч тонн в год в посёлке Киянлы Балканского велаята Туркменистана;

Рамочное Соглашение между Государственным концерном «Türkmen­himiýa» и группой компаний «Toyo Engineering Corporation» (Япония) и «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş.» (Турция) о сотрудничестве по капитальному ремонту Киянлынского полимерного завода в Туркменистане;

Дополнительное Соглашение № 2 между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» к Рамочному Договору № 02/24 от 09.05.2024 (HZM-740101 от 03.06.2024);

Рамочное Соглашение между Министерством энергетики Туркменистана и компанией «Sumitomo Corporation» (Япония) о сотрудничестве по проектам перевода электростанций открытого цикла на комбинированный цикл работы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и «Muroosystems Corporation» Японии;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и компанией «Sumitomo Heavy Industries, Ltd.» (Япония);

Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и компанией «Tokyo Boeki Eurasia Ltd»;

Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и компанией «Tohkemy Corporation» Японии;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом водного хозяйства Туркменистана и японской корпорацией «Kubota»;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Научно-исследовательской инициативой Университета Чуо по совершенствованию национального кадастра парниковых газов и повышению потенциала по отчетности в соответствии с Парижским соглашением;

Меморандум о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским агентством по страхованию экспорта и инвестиций.

Также в рамках визита были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Фондом Nippon и Фондом JACAFA; Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади, Фондом Nippon и Фондом JACAFA; Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана, Фондом Nippon и Фондом JACAFA.

По завершении встреч глава Туркменистана направился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"