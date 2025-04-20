Делегация Туркменистана посетила Кувейт

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым завершила двухдневный визит в Государство Кувейт.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Эль-Кувейте 3-й министерской встрече Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ЦА–ССАГЗ), в ходе которой обсуждались вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, природоохранной и туристической сферах.

В рамках пребывания в Эль-Кувейте туркменская делегация была принята наследным принцем Государства Кувейт, Шейхом Сабах Аль-Халед Аль-Хамад Аль-Мубарак Аль-Сабахом, а также провела встречи с делегациями Королевства Бахрейн и Султаната Оман.

ИП "ТУРКМЕНинформ"