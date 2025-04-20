Глава Туркменистана аккредитовал посла Саудовской Аравии

АШХАБАД, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Амером бин Али Аль-Шехри, прибывшим в страну для вступления в должность.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также были обсуждены вопросы развития дальнейшего сотрудничества обеих стран по всему спектру приоритетных направлений.

В тот же день новый посол Саудовской Аравии посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром Рашидом Мередовым.

Амер бин Али Аль-Шехри сменил в должности Саида бин Османа Ахмеда Сувейда, который работал в Туркменистане с октября 2021 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"