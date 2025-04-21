Ашхабад посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация телеканала «Аль-Арабия» (ОАЭ) посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и телеканала в области подготовки студентов факультетов журналистики вузов Туркменистана и реализации программ по повышению квалификации для сотрудников местных СМИ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"