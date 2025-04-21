Проведено очередное заседание правительства страны

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел онлайн-заседание Кабинета министров страны, посвященное актуальным вопросам государственной жизни.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчет о текущем положении дел во вверенных им отраслях и структурах, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"