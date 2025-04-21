В Туркменистане проведут Дни культуры Ливии

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На состоявшемся в минувшую пятницу заседании Кабинета Министров Туркменистана, в частности, был рассмотрен вопрос о подготовке к Дням культуры Государства Ливия в Туркменистане.

Культурная акция пройдет в Музее изобразительного искусства Туркменистана. Программа Дней культуры Ливии будет включать выставку арабской каллиграфии и национальных костюмов Ливии, книг и национальных блюд, конференцию «Роль туркменских ученых в раскрытии культурного развития человечества и в обогащении арабского языка и исламского просвещения».

Также преду­сматривается организовать экскурсии для гостей в культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», Государственный музей Государственного культурного центра, Музей изобразительного искусства и другим достопримечательным местам столицы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"