В Туркменистане проведут Дни культуры Ливии

В Туркменистане проведут Дни культуры Ливии21.04.2025 11:03
АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На состоявшемся в минувшую пятницу заседании Кабинета Министров Туркменистана, в частности, был рассмотрен вопрос о подготовке к Дням культуры Государства Ливия в Туркменистане.
Культурная акция пройдет в Музее изобразительного искусства Туркменистана. Программа Дней культуры Ливии будет включать выставку арабской каллиграфии и национальных костюмов Ливии, книг и национальных блюд, конференцию «Роль туркменских ученых в раскрытии культурного развития человечества и в обогащении арабского языка и исламского просвещения».
Также предусматривается организовать экскурсии для гостей в культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», Государственный музей Государственного культурного центра, Музей изобразительного искусства и другим достопримечательным местам столицы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"