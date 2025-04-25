Глава Халк маслахаты Туркменистана посетил Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный визит в Казахстан.

Визит был предпринят в рамках поездки главы Народного собрания по странам региона (после визита в Казахстан Гурбангулы Бердымухамедов посетит Кыргызстан и Узбекистан).

В рамках пребывания в гроде Туркестан Национальный Лидер туркменского народа провел встречу с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в сопровождении которого посетил национальный историко-культурный заповедник-музей «Хазрет-Султан», мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, национально-культурный комплекс «Этноаул», туристический комплекс «Karavansaray Turkistan».

Переговоры главы Халк Маслахаты Туркменистана с главой Казахстана прошли 22 апреля с участием представительных делегаций обеих стран и были посвящены обсуждению вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и коммуникаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"