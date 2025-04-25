В Ашхабад прибыл новый посол Хорватии

АШХАБАД, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия (с резиденцией в Анкаре, Турция) Хрвое Цветанович.

22 апреля он посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, а 23 апреля вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встреч и переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"