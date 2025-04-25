Глава Халк Маслахаты посетил Кыргызстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный визит в Кыргызстан.

В рамках пребывания в Чолпон-Ате глава Халк Маслахаты провел встречу с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, в сопровождении которого посетил культурный центр «Рух-Ордо» имени Чингиза Айтматова.

23 апреля были проведены переговоры главы Халк Маслахаты Туркменистана с главой Кыргызстана с участием представительных делегаций обеих стран и были посвящены обсуждению вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Завершив визит в Кыргызстан, глава Народного собрания продолжил поездку по странам региона и отправился в Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"