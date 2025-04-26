Глава Халк Маслахаты завершил визит в Самарканд

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил двухдневный дружественный визит в Узбекистан.

В рамках визита глава Народного собрания провел в Самарканде встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетил историко-культурный комплекс памятников «Hazrati Hizir», площадь «Вечный город», возложил цветы в мавзолее Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

24 апреля были проведены переговоры главы Халк Маслахаты Туркменистана с главой Узбекистана с участием представительных делегаций обеих стран, в рамках которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

По завершении визита глава Халк Маслахаты возвратился в Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"