Национальный лидер Туркменистана награжден орденом Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля в рамках дружественного визита в Узбекистан Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухемедов был награжден орденом «Дружбы на высшем уровне» («Oliý Darajali Dustlik») Узбекистана.

В выступлении главы Народного собрания на церемонии говорилось:

"Уважаемый Президент Республики Узбекистан!



Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!



Прежде всего, позвольте выразить признательность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за оказанную честь – награждение орденом «Дружбы на высшем уровне» («Oliý Darajali Dustlik»).



Хочу отметить историческую значимость нынешнего мероприятия, являющегося подтверждением нерушимости уз дружбы и братства между нашими странами.



В своем выступлении Президент Шавкат Мирзиёев сказал о выдающемся мыслителе Востока, туркменском поэте Махтумкули Фраги, который в своих произведениях воспевал дружбу и братство между народами. В качестве примера приведу строки «Здесь братство – обычай, и дружба – закон» из его стихотворения «Будущее Туркмении».



Наряду с этим важно значение творчества великого поэта Алишера Навои, который в своих стихах писал, что дружба – это верность и преданность.



Наши народы имеют богатое культурное и духовное наследие, формировавшееся на протяжении веков, передающееся из поколения в поколение. Сегодня достойно продолжаются играющие важную роль в сохранении связи между эпохами и поколениями благородные национальные традиции, унаследованные от славных предков.



Это выражается в таких присущих нашим народам принципах этикета, как почитание старших и уважение к младшим. Встречаясь с почетными старейшинами, я здороваюсь с ними двумя руками, что является знаком уважения, проявляемого друг к другу.



Исходя из исконных нравственных устоев, каждый человек за свою жизнь должен обязательно совершить благие дела. Поэтому для нас закономерным считается построить мост, проложить дорогу либо сделать что-то на благо людей.



И здесь уместно отметить философское высказывание узбекского лидера, в котором акцент также делается на важности совершения каждым человеком добрых дел.



Эта философия Шавката Миромоновича – принцип, которому стоит следовать. Он воплощает в себе понятия дружелюбия и взаимного уважения.



С первых дней вступления в должность главы государства Шавкат Мирзиёев совершил визиты в братские соседние страны, что стало важным шагом в активизации отношений между народами, связанными общностью истории и культуры. Примечательно, что первый зарубежный визит Президент Узбекистана совершил в Туркменистан, в рамках которого состоялось открытие памятника первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову. И у туркмен, и у узбеков говорят: «Ölüsini sylan beg bolar», что означает «Почитающий усопших будет беком», и в этом узбекский лидер подает пример.



В ходе визита в Туркменистан с участием Президента Шавката Мирзиёева также были открыты построенные в нашей стране автомобильная дорога и мост.



Наши предки на протяжении веков не случайно считали строительство мостов и дорог благородным делом. Посредством подобных объектов налаживаются отношения, осуществляются товарообмен и взаимообогащение культур. Наряду с этим открываются широкие возможности для совместной кооперации, что выступает одним из актуальных вопросов современности. Кроме того, реализация проектов по возведению региональных инфраструктурных сооружений содействует интеграции, увеличению товарооборота между странами, и главное – укреплению уз дружбы между народами, активизации отношений, основанных на принципах взаимного уважения и доверия. В целом это призвано способствовать торжеству благородных начинаний во имя людей.



Уже много лет знаком с Шавкатом Мирзиёевым и неоднократно был с визитами в Республике Узбекистан. Во время каждого визита мы высаживаем дерево. Дерево можно понимать как древо вечности, не только приносящее плоды, но и пускающее глубокие корни, которые с ростом становятся крепче. Исходя из менталитета наших народов, это является символом дружбы.



Данную награду, причем очень высокую награду – орден «Дружбы на высшем уровне», я воспринимаю как награду туркменскому народу от узбекского народа. Со своей стороны приложу все усилия, знания, жизненный опыт для дальнейшего укрепления уз дружбы между братскими народами Туркменистана и Узбекистана.



Еще раз хочу отметить многогранность философии Президента Шавката Мирзиёева и ее нацеленность на упрочение дружественных отношений. Будучи мудрым руководителем, узбекский лидер также снискал большой авторитет на международной арене.



Пользуясь случаем, позвольте от имени туркменского народа поблагодарить Шавката Миромоновича и пожелать крепкого здоровья, больших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия, счастья и процветания."

ИП "ТУРКМЕНинформ"