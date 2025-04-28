Выражены соболезнования народу Ирана

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

В ходе переговоров туркменский лидер выразил главе ИРИ слова глубокого сочувствия и поддержки народу Ирана в связи с взрывом в порту Бендер Аббас, подчеркнул, что Туркменистан как близкий сосед Ирана готов оказать медицинскую и всю другую необходимую помощь людям, пострадавшим в результате взрыва.

ИП "ТУРКМЕНинформ"