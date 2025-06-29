Глава Туркменистана завершил визит в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая в рамках пребывания с рабочим визитом в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в 1-м саммите «Центральная Азия – Италия» наряду с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Также в саммите приняла участие премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони.

В ходе саммита были обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Италии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, климата, водных ресурсов, бизнеса и инвестиций, цифровизации, «зеленых» технологий, искусственного интеллекта, взаимодействия с Афганистаном.

По итогам первого Саммита «Центральная Азия - Италия» была принята Совместная декларация.

Также в рамках пребывания в Казахстане глава Туркменистана провел двусторонние встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Встречи были посвящены ключевым аспектам двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"