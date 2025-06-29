Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Пакистана

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сайедом Юсуфом Реза Гилани.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"