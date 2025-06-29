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Глава Туркменистана поздравил юное поколение
01.06.2025 11:29

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к представителям юного поколения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня защиты детей. 

В поздравлении говорится:

"Счастливые дети суверенной Отчизны!
Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю с Международным днем защиты детей, широко отмечаемым в независимом нейтральном Туркменистане вместе с мировым сообществом! Уверен, что мероприятия по случаю международного праздника оставят неизгладимое воспоминание у наших детей – нашего светлого будущего!

Сама знаменательная дата являет собой замечательное торжество, прославляющее гуманистические идеалы – мир и дружбу. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства международный праздник занимает особое место в жизни нашего общества, выражает приверженность Туркменистана принципам Организации Объединенных Наций в области прав и интересов детей, а также проявляемую заботу о подрастающем поколении.

По случаю праздника в беломраморном Ашхабаде, городе Аркадаг и административных центрах регионов Родины, которая вносит большой вклад в поддержание благополучия и продвижение идеалов гуманизма на планете, разворачиваются насыщенные по содержанию культурно-массовые мероприятия. Подобные торжества, передающие также дух современности, приумножают авторитет суверенной Отчизны и сплоченного народа, воспевают созидательную суть великой эпохи, дарят неиссякаемую радость и вдохновение. Вместе с тем в них наглядно отображаются замечательные успехи нашей страны, которая устремлена к новым высотам прогресса и где царит благоденствие.

Дорогие соотечественники!

Молодежь – наше будущее, потому всесторонняя забота о ней является одной из первоочередных задач государственной политики. Слышать радостный смех детей – ни с чем не соизмеримое счастье. Наш путь развития – в подрастающем поколении, которое гордится счастливой жизнью и получает современное образование. Исходя из этого и руководствуясь девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», в независимой Отчизне – стране счастливого детства, где исполняются мечты, успешно реализуются целевые программы. Они призваны создать все условия для комфортного отдыха, надлежащего обучения и подготовки поколения, которое созидает, осваивает науку и знания, обладает широким кругозором, физическим здоровьем, воспитано в духе преданности Родине.

Ежегодно в суверенном Туркменистане возрастает количество новостроек – современных детских садов, средних школ, культурно-развлекательных центров и парков. Мы торжественно даем старт насыщенному незабываемыми мгновениями сезону летних каникул в современных детских оздоровительных центрах, расположенных в утопающем зеленью Гекдере, Нацио­нальной туристической зоне «Аваза» на побережье Кас­пия и в регионах нашей страны. Эти прекрасные торжества значительно приумножают гордость за славную историю, нынешнюю великую эпоху и светлое будущее нейтральной Отчизны, а также укрепляют единство и сплоченность.

Уважаемые друзья!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое внимание уделяется и последовательному наращиванию взаимодействия со странами планеты, международными и региональными организациями. В данном контексте мы конструктивно сотрудничаем с Детским фондом Организации Объединенных Наций в области охраны здоровья, обучения детей, а также защиты интересов и прав женщин и детей. И здесь наша Отчизна присоединилась к весьма значимым, основополагающим международно-правовым документам. В этом плане реализуются совместные программы, стратегии и планы по обеспечению всестороннего развития детей, повышению благосостояния семей, совершенствованию систем образования и здравоохранения, а также по утверждению принципов здорового образа жизни.

По инициативе Национального ­Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага проводятся действенные реформы по воспитанию всесторонне развитого, образованного, грамотного и сильного духом поколения. Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова также принимаются меры для всестороннего развития детей и подростков, его деятельность носит образцовый характер. Все это в полной мере подтверждает нашу приверженность широкому международному партнерству в вопросах поддержки семьи, охраны здоровья матери и ребенка, воспитания и обучения подрастающего поколения. Такое сотрудничество целиком отвечает интересам государства и мирового сообщества, целям безопасности и благополучия.

Счастливые дети суверенной Отчизны!
Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю с Международным днем защиты детей!

Пусть в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства не смолкает веселый смех любимых нами детей – очаровательных цветов нашей жизни!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастливой жизни!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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