В Узбекистане прошел IV Международный юридический форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29–30 мая в Ташкенте прошло одно из ключевых событий в сфере права и бизнеса в Центрально-Азиатском регионе – IV Международный юридический форум «Tashkent Law Spring», организованный под эгидой Министерства юстиции Республики Узбекистан. Форум проводится раз в два года и традиционно собирает ведущих экспертов, практиков и представителей государственных органов. Темой 2025 года стала «Эпоха цифровых технологий: правовой взгляд в будущее», сообщает Правовой департамент Исполнительного комитета СНГ.



Мероприятие стало крупнейшей площадкой для открытого диалога между представителями юридического сообщества более чем из 40 стран, направленного на выработку общей правовой архитектуры цифрового будущего.



Деловая программа форума включала 11 тематических сессий, в рамках которых обсуждались ключевые вызовы и перспективы цифровизации права.



В ходе пленарного заседания главы правовых ведомств затронули актуальные вопросы нормативного регулирования новых технологий, трансформации юридических институтов и повышения эффективности межгосударственного сотрудничества.



Особое внимание на пленарной сессии было уделено созданию Единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции государств – участников СНГ как важному элементу цифровой правовой инфраструктуры региона.



Форум стал значимой площадкой для укрепления взаимодействия не только между государственными органами юстиции различных стран, но и с международными экспертами в области права, цифровых технологий и бизнеса.



Особый акцент был сделан на развитии нотариата. В рамках сессии «Цифровой нотариат. Каким будет следующий шаг?» международные эксперты обсудили влияние цифровой трансформации на нотариальную деятельность и трансформацию нотариальных услуг.



Специальная сессия была посвящена тематике «Искусственный интеллект или человек: кто победит в арбитраже?», в ходе которой была освещена тема использования искуственного интеллекта адвокатами и арбитрами с сохранением справедливости.



Заменит ли искусственный интеллект медиаторов, роль медиаторов и перспективы внедрения искусственного интеллекта в процесс досудебного урегулирования споров обсуждались на сессии «Медиация: возрождение древних традиций или новый способ разрешения споров?».



Кроме того, в рамках сессии «Legal Tech 2025: автоматизация юридических процессов» эксперты рассмотрели новые компетенции, востребованные от юристов в условиях цифровизации, и то, как технологии меняют профессиональный ландшафт, в частности — роль корпоративного юриста.



Отдельное внимание было уделено вопросам цифрового государственного управления и трансформации государственных услуг, развитию государственных услуг с помощью искусственного интеллекта, достижения и перспективы развития электронного правительства в Республике Узбекистан.



Сессия «Юристы на волне технологий: как цифровизация меняет правила игры» была посвящена трансформации адвокатской деятельности, обсуждению цифровых решений и инновационных подходов в оказании юридических услуг.



В целом насыщенная программа IV Международного юридического форума «Tashkent Law Spring» позволила обозначить ключевые направления развития правовых институтов в условиях стремительной цифровизации, определить приоритеты международного сотрудничества и укрепить профессиональные связи.



Форум подтвердил свою роль как важной площадки для формирования единого подхода к регулированию цифровых технологий и развития современной юридической экосистемы.



От Исполнительного комитета СНГ в работе Форума приняла участие Ирина Целиковец, ответственный секретарь Совета министров юстиции государств – участников СНГ. На полях Форума состоялись встречи с Министром юстиции Республики Узбекистан Акбаром Ташкуловым, представителями министерств юстиции других стран, официальными лицами, на которых обсуждались перспективы сотрудничества в сфере юстиции на пространстве Содружества.



ИП "ТУРКМЕНинформ"