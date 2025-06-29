Генсек СНГ посетил Национальный Филиал МТРК «Мир» в Таджикистане

Генсек СНГ посетил Национальный Филиал МТРК «Мир» в Таджикистане03.06.2025 18:56
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня в Душанбе Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев посетил Национальный Филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Таджикистан и встретился с директором Национального филиала МТРК «Мир» в Республике Таджикистан Верой Исмаиловой, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Стороны обсудили вопросы освещения компанией «Мир» предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 5 июня в Душанбе. Сергей Лебедев высоко оценил деятельность телерадиокомпании, которая пользуется уважением и заслуженным авторитетом в Содружестве и отметил традиционно оперативную, профессиональную и качественную подачу информации.
Вера Исмаилова показала Генеральному секретарю СНГ техническую оснащенность филиала, а также представила его коллектив.
Напомним, что Национальный Филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Таджикистан в своей деятельности делает упор на освещение ситуации в стране, деятельности Президента и Правительства Республики Таджикистан, а также актуальных для СНГ тем.
Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Генерального секретаря СНГ Сергей Бурутин и руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.
ИП "ТУРКМЕНинформ"