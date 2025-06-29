Глава Туркменистана совершил визит в Монголию

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный государственный визит в Монголию, который был предпринят с целью обсуждения на высшем уровне вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям.

В ходе встречи в верхах Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудили в узком и расширенном форматах ключевые аспекты углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности, спорта и других.

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны:

Совместное заявление глав двух государств;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о создании Комиссии по двустороннему сотрудничеству;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Монголии на 2026–2027 годы;

Рамочное Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии об экономическом сотрудничестве;

Среднесрочная Программа развития сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии в области торговли, экономики и инвестиций на 2026–2028 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии по сотрудничеству в области лёгкой промышленности;

Соглашение между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в области образования;

Меморандум о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Монгольским национальным университетом медицинских наук в области образования и здравоохранения;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Школой политических наук, международных отношений и общественного управления при Национальном университете Монголии;

Меморандум между хякимликом города Ашхабад и мэрией города Улан-Батор об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Улан-Батор;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Национальным музеем Монголии;

Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Монгольской академией наук;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальным телевидением Монголии по сотрудничеству в области телерадиоканалов;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана (TDH) и Монгольским нацио­нальным информационным агентством «MONTSAME».

Также в рамках пребывания в Улан-Баторе глава Туркменистана провел встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, с которым обсудил актуальные аспекты туркмено-монгольского межпарламентского взаимодействия.

Кроме того, в монгольской столице был проведен туркмено-монгольский бизнес-­форум, в ходе которого были представлены презентации экономического и инвестиционного потенциала двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"