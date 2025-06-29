Палестина сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Хоссеином Али Мостафа Ганнамом.

В ходе визита посол сообщил о завершении срока своей работы в Ашхабаде, а также были рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества двух стран политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Хоссеин Али Мостафа Ганнам работал в Туркменистане с марта 2017 года, сменив в должности Мохаммада Абдуллу Таршахани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"