Глава государства поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня охраны окружающей среды.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю с широко отмечаемым в нашей стране Всемирным днем охраны окружающей среды! Во все времена наш народ стремился жить в гармонии с природой, и потому бережно относится к ней и охраняет ее. Как и прежде, в Международный год мира и доверия успешно выполняются программы по превращению Отчизны в цветущий сад и поддержанию экологического благополучия. В независимом Туркменистане также реализуются кардинальные реформы с целью обеспечения чистой окружающей среды для жизни людей. Вместе с тем они открывают большие возможности в деле охраны удивительной природы нашего края, обогащения и изучения его флоры и фауны с опорой на науку.



Дорогие соотечественники!



Основная цель проводимой государственной политики в области экологии заключается в рационализации природопользования, обогащении растительного и животного мира уникальной природы нашей страны, в ее бережном сохранении, чтобы оставить потомкам еще более прекрасный мир. Искони сложившиеся национальные традиции в деле охраны окружающей среды обретают сегодня новое наполнение и достойную преемственность.



Существенный вклад в озеленительный процесс вносят ежегодно проводимые всенародные акции по посадке саженцев деревьев, что также приумножает чувство гордости туркменистанцев за красоту природы родного края. Благодаря этим мерам, в основу которых заложены грандиозные цели, значительно расширяются территории лесных зон вокруг Ашхабада и в регионах нашей Родины. В Национальной туристической зоне «Аваза» на экологически чистом побережье Каспийского моря созданы все условия, чтобы наши граждане и иностранные гости могли отдохнуть с комфортом, ознакомиться с удивительными природными достопримечательностями этого уголка.



Огромное положительное влияние на обогащение флоры и фауны нашего края, а также на улучшение экологического состояния всего региона оказывает Туркменское озеро «Altyn asyr», расположенное в центре Каракумов. Эффективные меры принимаются и для охраны биоразнообразия страны, в частности, редких и эндемичных представителей растительного и животного мира. Законодательная база сферы охраны окружающей среды также последовательно укрепляется и совершенствуется.



Дорогие соотечественники!



Большую роль в поддержании всеобщего устойчивого развития и экологического благополучия играет сотрудничество с международными организациями. В этом плане Туркменистан активно присоединяется к усилиям мирового сообщества по вопросам охраны окружающей среды и в контексте решения экологических проблем проводит в жизнь ряд важных для всей планеты программ. Особое внимание в нашей стране уделяется развитию «зеленой» экономики, оптимальных для биосферы видов энергетики. Нейтральный Туркменистан, присоединившись к десяткам конвенций Организации Объединенных Наций по окружающей среде, продуманно подходит к решению намеченных задач в области устойчивого развития. В этом деле мы конструктивно сотрудничаем со многими международными и региональными структурами – Программой развития ООН, Программой ООН по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Глобальным экологическим фондом, Международным фондом спасения Арала, Региональным экологическим центром Центральной Азии, Немецким обществом по международному сотрудничеству. Кроме того нами выдвигаются новые инициативы и предложения с целью обеспечения экологического благополучия.



Туркменистан как сторона Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения об изменении климата официально присоединился к Глобальному метановому обязательству. В его рамках нами на международном и национальном уровне принимаются действенные меры. Все это в полной мере свидетельствует о наших усилиях по борьбе с изменением климата и его последствиями. Наши инициативы по охране окружающей среды, рациональному использованию водно-энергетических ресурсов, обеспечению продовольственной безопасности, а также по снижению рисков природных катаклизмов были озвучены на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других мероприятиях высокого уровня, посвященных устойчивому развитию. Они успешно воплощаются в жизнь. Словом, мы и впредь продолжим приумножать красоту нашей удивительной природы.



Уважаемые работники сферы охраны окружающей среды!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всей души поздравляю с Всемирным днем охраны окружающей среды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в деле охраны и обогащения природного достояния нашей прекрасной Родины!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"