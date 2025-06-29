Глава государства поздравил туркменистанцев с Курбан байрамы

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю празднования Курбан байрамы.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!



От всей души поздравляю с Курбан байрамы – праздником, призванным обогатить общечеловеческие ценности и укрепить отношения, выстроенные на гуманистических идеалах!



Курбан байрамы, широко отмечаемый в первые дни лета Международного года мира и доверия, вобрал высокие, искони сложившиеся нравственные ценности, традиции и обряды народов Востока, в том числе туркменского, провозглашая гуманизм и добрую волю. Потому наш народ, живущий, строящий и созидающий в единстве, отмечает Курбан байрамы широко и в соответствии с национальными традиция­ми, обычаями и обрядами. В основе этого праздника – самые прекрасные и лучшие ценности человечества. В течение трех дней в административных центрах, этрапах и селах регионов, в парках, культурных центрах и театрах городов Ашхабад и Аркадаг, которые стали красивейшими мегаполисами мира, пройдут яркие, содержательные торжества, призванные приумножить чувство гордости за славное прошлое и настоящее. В праздничные дни в каждом доме широко расстилают сачаки с яствами, даются курбанлык-садака, читаются аят-товиры и возносятся молитвы о дальнейшем процветании и приумножении авторитета, славы независимой нейтральной Отчизны, реализующей политику мира, дружбы и братства, а также о незыблемости нашей счастливой жизни.



Духовное здоровье общества и нравственное совершенство нации – наша главная цель, и в этой связи нами создаются все условия, чтобы туркменистанцы могли выполнять религиозные предписания и обязательства – совершать паломничество к святыням исламского мира и намаз, соблюдать пост. В нынешнем году, ознаменованном торжествами по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана, мы отправили в Королевство Саудовская Аравия тысячи наших соотечественников. Там они смогут совершить все обряды, в том числе хадж, в двух святынях ислама – Священной Каабе в Мекке и мечети Пророка Мухаммеда в Медине. Все это свидетельствует о нашей неизменной приверженности искони устоявшимся и соответствующим времени культурным традициям, духовным идеалам и благородным принципам туркменского народа, который во все времена придерживался принципов мира, дружбы и гуманизма.



Дорогие соотечественники!



Наши жизненные устои и нацио­нальные ценности, которые поддерживают неразрывность времен и поколений, укоренились в сознании туркмен, провозглашают и прославляют человечность, сплоченность, благотворительность, открытость и честность, трудолюбие, духовную и нравственную чистоту. Благодаря грандиозным начинаниям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага все они стали мостом, объединяющим народы и сплачивающим их узами дружбы. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы достойно продолжаем заложенный Нацио­нальным ­Лидером туркменского народа Героем-­Аркадагом курс, проводим реформы, которые ориентированы на будущее и охватывают различные сферы жизни нашего общества. Все это позволяет нам наращивать экономический потенциал государства и значительно повышать уровень жизни населения, а также возрождать ценности, что положительно сказывается на духовном мире и возвеличивает честь каждого.



Благодаря политике миролюбия и созидания мы прокладываем пути дружбы и братства с народами и странами всего мира, тем самым существенно повышаем авторитет независимой нейтральной Родины на международной арене. Вся эта благотворная деятельность, осуществляемая во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны и благополучия нашего мужественного народа, согласно принципу «Государство – для человека!» и девизу «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», прославляет на весь свет ценности и великую культуру, которые стали национальным достоянием.



Уважаемые друзья!



Еще раз от всей души поздравляю с Курбан байрамы!



Да примет Всевышний в дни праздника ваши курбанлык-садака, молитвы и доб­рые пожелания о единстве и благополучии мужественного народа, незыблемости суверенитета и процветании родной Отчизны, авторитет которой на мировой арене только возрастает!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого счастья, а также больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Родины, устремленной вперед по пути прогресса к новым высотам!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"