advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
29.06.2025 / 11:18 msk / 13:18 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства поздравил туркменистанцев с Курбан байрамы
06.06.2025 11:50

АШХАБАД, 6 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к гражданам страны по случаю празднования Курбан байрамы.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!

От всей души поздравляю с Курбан байрамы – праздником, призванным обогатить общечеловеческие ценности и укрепить отношения, выстроенные на гуманистических идеалах!

Курбан байрамы, широко отмечаемый в первые дни лета Международного года мира и доверия, вобрал высокие, искони сложившиеся нравственные ценности, традиции и обряды народов Востока, в том числе туркменского, провозглашая гуманизм и добрую волю. Потому наш народ, живущий, строящий и созидающий в единстве, отмечает Курбан байрамы широко и в соответствии с национальными традиция­ми, обычаями и обрядами. В основе этого праздника – самые прекрасные и лучшие ценности человечества. В течение трех дней в административных центрах, этрапах и селах регионов, в парках, культурных центрах и театрах городов Ашхабад и Аркадаг, которые стали красивейшими мегаполисами мира, пройдут яркие, содержательные торжества, призванные приумножить чувство гордости за славное прошлое и настоящее. В праздничные дни в каждом доме широко расстилают сачаки с яствами, даются курбанлык-садака, читаются аят-товиры и возносятся молитвы о дальнейшем процветании и приумножении авторитета, славы независимой нейтральной Отчизны, реализующей политику мира, дружбы и братства, а также о незыблемости нашей счастливой жизни.

Духовное здоровье общества и нравственное совершенство нации – наша главная цель, и в этой связи нами создаются все условия, чтобы туркменистанцы могли выполнять религиозные предписания и обязательства – совершать паломничество к святыням исламского мира и намаз, соблюдать пост. В нынешнем году, ознаменованном торжествами по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана, мы отправили в Королевство Саудовская Аравия тысячи наших соотечественников. Там они смогут совершить все обряды, в том числе хадж, в двух святынях ислама – Священной Каабе в Мекке и мечети Пророка Мухаммеда в Медине. Все это свидетельствует о нашей неизменной приверженности искони устоявшимся и соответствующим времени культурным традициям, духовным идеалам и благородным принципам туркменского народа, который во все времена придерживался принципов мира, дружбы и гуманизма.

Дорогие соотечественники!

Наши жизненные устои и нацио­нальные ценности, которые поддерживают неразрывность времен и поколений, укоренились в сознании туркмен, провозглашают и прославляют человечность, сплоченность, благотворительность, открытость и честность, трудолюбие, духовную и нравственную чистоту. Благодаря грандиозным начинаниям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага все они стали мостом, объединяющим народы и сплачивающим их узами дружбы. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы достойно продолжаем заложенный Нацио­нальным ­Лидером туркменского народа Героем-­Аркадагом курс, проводим реформы, которые ориентированы на будущее и охватывают различные сферы жизни нашего общества. Все это позволяет нам наращивать экономический потенциал государства и значительно повышать уровень жизни населения, а также возрождать ценности, что положительно сказывается на духовном мире и возвеличивает честь каждого.

Благодаря политике миролюбия и созидания мы прокладываем пути дружбы и братства с народами и странами всего мира, тем самым существенно повышаем авторитет независимой нейтральной Родины на международной арене. Вся эта благотворная деятельность, осуществляемая во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны и благополучия нашего мужественного народа, согласно принципу «Государство – для человека!» и девизу «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», прославляет на весь свет ценности и великую культуру, которые стали национальным достоянием.

Уважаемые друзья!

Еще раз от всей души поздравляю с Курбан байрамы!

Да примет Всевышний в дни праздника ваши курбанлык-садака, молитвы и доб­рые пожелания о единстве и благополучии мужественного народа, незыблемости суверенитета и процветании родной Отчизны, авторитет которой на мировой арене только возрастает!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого счастья, а также больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Родины, устремленной вперед по пути прогресса к новым высотам!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Ашхабад посетили представители крупных нефтегазовых компаний
Туркменские футболисты завоевали Кубок Лиги вызова АФК
Глава Туркменистана принял участие в торжественных мероприятиях в Москве
Глава государства поздравил туркменистанцев с Днем Победы
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага на Международной конференции «Международный год мира и доверия: роль межрегионального сотрудничества в обеспечении устойчивого развития»
Обзор прессы с 17 по 23 марта
20.03.2025
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 9 по 15 декабря
10.12.2024
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага на заседании Правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
09.12.2024
Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на саммите «Единая вода»
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
05.12.2024
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2025 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿