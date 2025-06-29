Глава МИД Туркменистана отправился в Индию

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов в рамках визита в Республику Индия принял участие в прошедшем в Нью-Дели 4-м заседании Диалога «Центральная Азия – Индия» с участием министров иностранных дел Индии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе министерской встречи были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инфраструктуры, транспорта, транзита и логистики, энергетики, здравоохранения, фармацевтики и других.

В рамках визита глава МИД Туркменистана провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, транспорта, энергетики, промышленности, высоких технологий, здравоохранения и фармацевтики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"