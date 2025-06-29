МИД Туркменистана посетила делегация США

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с пребывающим с визитом в стране исполнительным директором Делового совета «Туркменистан – США» Эриком Стюартом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта и связи, высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, науки и образования, кибербезопасности, зеленых технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"