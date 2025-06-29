Делегация Туркменистана вернулась из Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня делегация Туркменистана во главе с вице-премьером по вопросам торговли и текстильной промышленности Нокергулы Атагулыевым завершила трехдневный рабочий визит в Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в Ташкентском международном инвестиционном форуме, в ходе которого главы государств и правительств, представители международных финансовых структур обсудили возможности инвестиционного развития Узбекистана и других стран региона, транспортно-логистической сети.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провела встречу с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Джамшидом Ходжаевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"