Соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В посланиях содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате крушения пассажирского самолета в городе Ахмедабад, переданы слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"