Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и РФ

Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и РФ14.06.2025 11:20
АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим российским коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В ходе беседы главы МИД обсудили ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, ход подготовки к предстоящим совместным мероприятиям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"