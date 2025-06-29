Проведены переговоры глав МИД Туркменистана и РФ

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим российским коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе беседы главы МИД обсудили ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, ход подготовки к предстоящим совместным мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"