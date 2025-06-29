МИД Туркменистана опубликовало заявление о ситуации на Ближнем Востоке

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало сообщение для средств массовой информации, в котором была выражена озабоченность в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В нем говорится:

"В связи с ракетными ударами Израиля по населенным пунктам и объектам в Иране, совершенными 13 июня 2025 года, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет нижеследующее. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона выражает обеспокоенность в связи с нынешней эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Туркменистан как государство со статусом позитивного постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, не приемлет применение силы либо угрозы ее применения в качестве способа решения политических и иных вопросов.

Мы подчеркиваем необходимость использования широкого арсенала политико-дипломатических средств для урегулирования любых сложных ситуаций только мирными методами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права."

ИП "ТУРКМЕНинформ"