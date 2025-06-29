Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом РФ

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Иваном Волынкиным.

В ходе переговоров министр и посол обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки дня. Кроме того, посол поблагодарил туркменскую сторону за предоставление возможности для посадки российскому воздушному судну авиакомпании S7, которое было вынуждено изменить свой маршрут в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"