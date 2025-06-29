Глава МИД Туркменистана провел встречу с делегацией Словении

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня МИД Туркменистана посетила пребывающая с визитом в Ашхабаде делегация Словении во главе с осударственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Словения Марко Штуцином.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

В тот же день в столице Туркменистана были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Словении, в ходе которых были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах телекоммуникаций, транспорта, фармацевтики, инновационных технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"