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Глава Туркменистана посетил Астану
18.06.2025 11:00

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Республику Казахстан.

Поездка юыла предпринята с целью участия в прошедшем в Астане 2-м саммите «Центральная Азия – Китай», который был посвящен вопросам развития сотрудничества стран региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и стабильности, транспорта и транзита, энергетики, бизнеса, технологий и инноваций, сельского хозяйства и АПК и других.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемый господин Президент Республики Казахстан, уважаемые главы государств Китайской Народной Республики и Центральной Азии, уважаемые члены делегаций!

Прежде всего, разрешите от имени делегации Туркменистана поблагодарить Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за теплый прием и оказанное гостеприимство.

Нынешняя встреча призвана закрепить, дать продолжение и развитие тем важным идеям и предложениям, которые были представлены на предыдущем Саммите в городе Сиань, и принятой по его итогам Сианьской Декларации.

Государства Центральной Азии и Китай выступают в качестве важнейших участников континентальных и региональных процессов. Наше сотрудничество в политико-дипломатической сфере оказывает конструктивное влияние на весь геополитический ландшафт в Азии, способствует созданию здесь предпосылок для устойчивого и долгосрочного мира, стабильности и безопасности.

Данный формат сотрудничества обуславливает наличие системных механизмов обмена мнениями, взаимодействия и координации по линии внешнеполитических ведомств, принятия выверенных дипломатических шагов на крупнейших международных площадках и форумах, прежде всего в Организации Объединенных Наций, в ряде региональных структур.

В сфере внешней политики, с учетом нынешней мировой обстановки предлагаем обратить самое пристальное внимание на инициативу Туркменистана о разработке под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Представленные нами политические, правовые и мировоззренческие основы этого документа, полагаю, соответствуют концептуальным подходам и взглядам участников нашего формата на будущее развитие и перспективы глобальных процессов. В частности, речь идет о роли в них развивающихся стран, применении инструментов превентивной дип­ломатии, принципов нейтралитета, других миротворческих и переговорных платформ. Предлагаем в ходе предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициировать в рамках нашего формата процесс консультаций по разработке Стратегии глобальной безопасности, обсуждения ее сущностных положений. Полагаем целесообразным начать эту работу с партнерами в Азиатской группе, подразумевая дальнейшее расширение состава участников консультаций. Были бы признательны за поддержку этого предложения.

Туркменистан видит обширные перспективы активизации и расширения партнерства Центральной Азии и Китая в транспортной сфере. Стратегия Туркменистана «Возрождение Великого Шелкового пути»
преду­с­мат­ривает ключевую роль в ней стран Центральной Азии. Сопряжение ее с инициативой Китая «Один пояс, один путь», на наш взгляд, содействует сближению и применению национальных транспортно-логистических возможностей в общих интересах. Нашим государствам объективно предназначена в этом глобальном начинании ключевая роль. Сегодня назревают не только условия, но и необходимость объединения усилий, мобилизации ресурсов для создания современной, надежной и комплексной системы транспортно-логистического сообщения, которая охватывает территории Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

В энергетической сфере Туркменистан также выступает за расширение взаимодействия в рамках нашего формата, видит для этого серьезные предпосылки. В данном контексте мы готовы обсуждать вопросы диверсификации поставок туркменского природного газа.

Важнейшим компонентом энергетической составляющей сотрудничества является электроэнергетика. Здесь Туркменистан также выступает за расширение географии и объемов поставок электроэнергии.

Несомненно, важнейшую роль в совместном экономическом процветании стран Центральной Азии и Китая играют стимулирование торговли и коммерции, создание совместных предприятий самого разного профиля.

Несколько слов об инновационном сотрудничестве. Рассчитываем на более акцентированное внимание к этому направлению со стороны китайских партнеров. Убеждены в том, что запуск совместных программ и проектов в применении искусственного интеллекта, спутниковых и космических исследований, цифровизации, информационных платформ, всей линейки программного обеспечения, по ряду других технологических сегментов способен серьезным образом повысить эффективность нашего экономического сотрудничества. С другой стороны, содействовать созданию на территории Центральной Азии устойчивого рынка технологических услуг, обмену специалистами и методиками, ускоренному развитию национальных технологических школ, которые непременно будут использованы на перспективу во взаимных интересах и выгоде. Эта стратегическая задача – инвестиция в будущее отношений Центральной Азии и Китайской Народной Республики в рамках большого проекта сов­местного развития и прогресса.

Уважаемые участники!

Высокая духовность, великая многовековая культура, истинные ценности – все это составляет основу и незыблемый фундамент сотрудничества, исторической и нынешней близости, взаимопонимания и симпатии народов Центральной Азии и Китая.

Предлагаем подумать над организацией на постоянной основе совместных тематических фестивалей культуры и искусств, которые бы поочередно проводились в одной из наших стран. Исходя из этого, выносим на обсуждение инициативу о формировании новой платформы взаимодействия в области культуры, а именно – «Культурный диалог Центральной Азии и Китая». В случае принципиального согласия глав государств можно будет дать соответствующие поручения о разработке модальностей такой платформы профильным ведомствам.

Уважаемые главы государств!

Как известно, решением Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год по инициативе Туркменистана объявлен «Международным годом мира и доверия».

Надеюсь на продолжение заинтересованного диалога между нашими государствами по важнейшим темам современного мироустройства, о путях решения существующих глобальных проблем, достижения согласия и понимания на глобальной арене в ходе намеченного на декабрь нынешнего года в Ашхабаде крупного Международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Я имею честь уважительно пригласить всех глав государств к участию в этом значимом мероприятии.

В заключение хотел бы выразить твердую и неизменную приверженность Туркменистана самому тесному взаимодействию в формате «Центральная Азия – Китай», убежденность в колоссальных возможностях, которые он открывает перед нашими народами и государствами в деле совместного развития, мира и процветания.

Я также адресую слова благодарности Генеральному секретарю Секретариата формата «Центральная Азия–Китай» господину Сунь Вэйдуну за вклад в успешное проведение нынешнего Саммита."

По итогам Саммита были подписаны Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, Астанинская Декларация второго Саммита «Центральная Азия–Китай», а также принята Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия–Китай».

После церемонии подписания документов было объявлено об открытии Центра сотрудничества в формате «Центральная Азия–Китай».

Также в рамках встречи на высшем уровне оглашено Соглашение между хякимликом Ахалского велаята (Туркменистан) и Народным правительством провинции Шэньси (Китайская Народная Республика) об установлении побратимских отношений между Ахалским велаятом и провинцией Шэньси.

На полях саммита глава Туркменистана провел встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином, с которым обсудил актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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