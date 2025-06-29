В Ашхабад прибыл новый посол Палестины

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина Рана Абу Хиджлех посетила МИД Туркменистана и была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, которому вручила свои верительные грамоты.

В ходе проведенных встреч были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Рана Абу Хиджлех сменила в должности Хоссеина Али Мостафу Ганнама, который работал в Туркменистане с марта 2017 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"