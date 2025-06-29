В Санкт-Петербурге обсуждены вопросы развития туркмено-российского сотрудничества

В Санкт-Петербурге обсуждены вопросы развития туркмено-российского сотрудничества21.06.2025 11:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума была проведена встреча сопредседателей межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.
Главной темой встречи стали вопросы развития туркмено-российского взаимодействия в сферах торговли, транспорта и связи, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, культуры, образования.
ИП "ТУРКМЕНинформ"