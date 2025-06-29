Глава Туркменистана приветствовал участников и гостей Недели культуры

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с привествием к гостям и участникам недели культуры в Ахалском велаяте.

В обращении говорится:

"Дорогие участники Недели культуры!



Уважаемые соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием в Международный год мира и доверия Недели культуры, проводимой в Ахалском велаяте!



В настоящее время независимый нейтральный Туркменистан, ознаменованный историческими преобразованиями, во всех сферах достигает высоких рубежей, родная Отчизна со стремительностью скакуна уверенно следует вперед.



В Международный год мира и доверия, когда широко отмечается славная 30-я годовщина постоянного нейтралитета нашего независимого государства, повышается его международный авторитет, все более успешной становится работа, нацеленная на упрочение всеобщего мира, политической стабильности и единства.



Статус постоянного нейтралитета нашего суверенного государства еще более укрепляет мир, взаимопонимание, дружеские, братские отношения и гуманистические традиции. Наша независимая нейтральная Отчизна широко известна в мире благодаря масштабным государственным проектам, призванным ускорить процесс ее присоединения к ряду процветающих зарубежных государств. Живущий в мире и согласии наш счастливый народ отмечает свои праздники с размахом и торжественно.



Это – яркое свидетельство все большего продвижения высоких целей, вытекающих из нашего девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».



Дорогие работники культуры и искусства!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы предоставляем широкие возможности для творческой работы деятелей культуры и искусства страны, создания совершенных произведений, соответствующих требованиям времени, во имя обогащения нашей литературы и искусства.



Неделя культуры, проводимая в Ахалском велаяте, приумножив славные события Международного года мира и доверия, станет культурным мероприятием, имеющим важное значение в популяризации в мире больших успехов, достигнутых в отечественной сфере культуры. Неделя культуры – это праздник искусства, воодушевляющий дружный коллектив работников культурного цеха и еще более повышающий творческий потенциал нашего народа.



Неделя культуры, инициатором проведения которой является ­Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг, – это торжество национальной культуры и искусства, источник вдохновения одухотворенных сердец. Каждое мероприятие в рамках Недели культуры призвано повысить у наших счастливых граждан патриотический настрой, вдохновить наших соотечественников на новые трудовые свершения.



Уверен, что Неделя культуры в Ахалском велаяте будет содержательной и богатой на культурные мероприятия, а проводимые на этом празднике искусства концерты, творческие встречи, вечера ­поэзии, конференции, показы новых кинофильмов и спектаклей будут интересными и впечатляющими.



На древней Ахалской земле, занимающей особое место в славной истории туркменского народа, расположен ряд культурно-исторических памятников, национальных и природных достопримечательностей.



Эти святые места славятся такими древними культурными центрами, как Алтындепе – знаменитый самой ранней оседлой культурой, Анау – сохранившей древнюю земледельческую культуру, Парфянское царство – на протяжении многих веков известное своей миролюбивой политикой среди стран мира, а также Парыздепе, Шахрислам, Ниса, Абиверд и Серахс. Фигуры на ритонах древней Парфии демонстрируют, что на этой земле процветала многосторонняя социально-бытовая культура.



Научно-литературное наследие известных ученых, таких, как Нисайи, Абиверди, Сарахсы, Багавы, сформировавшееся на этой земле, занимает достойное место в мировой сокровищнице.



Земля Ахала издревле была широко известна как место, где процветали наука, литература и искусство. Здесь появилось много национальных ценностей, отражающих достоинство нашего мужественного народа.



Древняя земля Ахала – это земля, которая подарила миру таких мастеров культуры и искусства, как Аман Гулмаммедов, Базар Аманов, Алты Гарлыев, Баба Аннанов, Мяти Косаев, Берди Кербабаев, Керим Гурбаннепесов, Бердиназар Худайназаров, Гурбанназар Эзизов, Гара Сейитлиев, Маммет Сейидов, Мыллы Тячмырадов, Сахы Джепбаров, Оразгелди Ылясов, Аннаберди Атданов, Овезгелди Текяев.



Творческий и жизненный путь наших выдающихся деятелей искусства, бахши, музыкантов и поэтов особенно важен для воспитания в сердцах молодого поколения любви к национальной культуре, искусству и литературе, для широкой популяризации их творческого наследия.



Уважаемые работники культуры и искусства!



Дорогие участники Недели культуры!



Еще раз сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в Ахалском велаяте! Желаю участникам этого праздника искусств крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"