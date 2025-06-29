Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с первым заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по актуальным проблемам международной политики, представляющим взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"