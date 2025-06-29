Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-встречу с председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, исполнительным вице-президентом компании «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты развития экономического сотрудничества между двумя странами, ход реализации ранее достигнутых договоренностей и вопросы реализации новых проектов в газохимической и сельскохозяйственной отраслях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"