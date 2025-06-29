МИД Туркменистана и Греции провели политконсультации

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня в МИД Туркменистана были проведены политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Греческой Республики на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с директором управления по России, Украине, Кавказу, Черному морю и Центральной Азии Министерства иностранных дел Греции Димитриосом Михалопулосом.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"