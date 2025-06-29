Глава Туркменистана провел встречу с представителем АБР

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране вице-президентом Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Ян Инмином.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные аспекты развития двустороннего экономического сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах экономики, торговли, транспорта и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"