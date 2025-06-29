Ашхабад посетил глава МИД Ирана

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня пребывающий с визитом в Туркменистане министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи посетил МИД Туркменистана, где провел встречу главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственных отношений, провели обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, прежде всего, по урегулированию сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"