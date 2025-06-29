Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и США

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с Государственным секретарем США Марко Рубио.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"