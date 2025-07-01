Ашхабад посетил глава МИД РФ Сергей Лавров

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24-25 июня Туркменистан посетил с официальным визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Программа пребывания главы МИД РФ в Ашхабаде включала проведение встреч и переговоров с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, сотрудниками Министерства иностранных дел Туркменистана, а также преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана, а также гость посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy», где принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Baky şöhrat».

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития туркмено-российского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, региональная проблематика, сотрудничество на Каспии.

По итогам визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"