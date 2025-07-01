Глава государства поздравил работников сферы культуры

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к работникам сферы культуры страны.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые деятели культуры и искусства!

От всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, который торжественно отмечается в нашей Отчизне, где царит мирная жизнь! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и огромных успехов в творческой деятельности!

Сегодня мы успешно и последовательно претворяем грандиозные начинания Национального ­Лидера туркменского народа Героя-­Аркадага в интересах государства и общества. В результате во всех сферах нашей суверенной Родины достигаются впечатляющие рубежи, значительно повышается и ее авторитет на международной арене. В то же время нейтральный Туркменистан продолжает наращивать взаимовыгодное сотрудничество и дружественный диалог с государствами планеты, особенно с соседними странами, а также принимает масштабные меры в деле поддержания всеобщего мира. Культурной дипломатии отводится первоочередная роль в укреплении уз дружбы и братства между народами.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в нашей стране создаются широкие возможности для популяризации в мире больших достижений в национальной культуре, искусстве и литературе. Подобные меры воодушевляют сплоченных работников сферы культуры и побуждают их создавать новые, более совершенные произведения, трудиться созидательно и плодотворно.

Вместе с тем деятелей культуры и искусства еще больше вдохновляют значительный прогресс и высокие рубежи, достигаемые во всех сферах нашей страны в Международный год мира и доверия. Существенные реформы и меры, реализуемые в независимом нейтральном государстве, мотивируют работников сферы культуры на новые творческие изыскания, достижение грандиозных целей.

Уважаемые деятели культуры и искусства!

В нашей процветающей Отчизне, устремленной по пути прогресса, двойной праздник – День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – отмечается ежегодно и торжественно 27 июня, что наглядно свидетельствует о высоком уважении и почитании культуры, искусства и литературы.

Сегодня в Туркменистане делается очень многое для всестороннего изу­чения и популяризации в мире жизненного и творческого пути великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги, а также его богатого литературного наследия. В минувшем году мы широко отметили знаменательный праздник – 300-летний юбилей поэта-мыслителя: приуроченные к нему мероприятия прошли не только в нашей стране, но и в зарубежных государствах. Одно из них – церемония открытия культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и монумента великому поэту и мыслителю, возведенных благодаря созидательной инициативе Национального Лидера туркменского народа Героя-­Аркадага. Произведения известного во всем мире выдающегося мастера художественного слова Фраги, пронизанные мудростью и проницательностью, – та ценность, над которой не властно время, это школа, призывающая потомков к любви к Родине, гуманизму и единству. Ныне ни с чем не соизмеримыми идеями, продвигаемыми в богатых по содержанию произведениях поэта и мыслителя, руководствуются деятели творчества нашей страны – работники сферы культуры и искусства, поэты и прозаики, журналисты, художники, скульпторы, бахши-музыканты, композиторы, артисты: так они создают современные и совершенные произведения, которыми мы очень гордимся.

Развитие отечественной сферы культуры является одним из прио­ритетных направлений политики Туркменистана. Государством создаются все условия для последовательного укрепления материально-технической базы сферы культуры, совершенствования работы средств массовой информации, культурно-просветительских учреждений, а также для повышения квалификации специалистов библиотек, музеев, театров, домов культуры и других профильных заведений. Ныне деятельность учреждений культуры по оказанию населению соответствующих услуг и организации культурно-развлекательных торжеств должна совершенствоваться на регулярной основе и согласно требованиям современности. И здесь особая роль отводится сельским домам культуры, поскольку проводимые в них мероприя­тия имеют колоссальное значение в пробуждении у граждан чувства любви к литературе и искусству, а также в воспитании талантливой молодежи.

Уважаемые деятели творчества!

Сегодня работники культуры и искусства вносят значительный вклад в достижения в культурной жизни нашей страны. Мы и впредь продолжим делать все необходимое для развития отечественной сферы культуры, стимулирования творческих деятелей, их материальной поддержки и создания для них комфортных условий труда.

Уважаемые друзья!

Дорогие деятели культуры и искусства!

Еще раз от всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, огромных успехов в творческой деятельности, и пусть ваши вдохновенные сердца всегда будут наполнены озарением!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"