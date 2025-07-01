Глава Туркменистана провел встречи с представителями Японии

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с пребывающими с визитом в стране членом Совета директоров, исполнительным вице-президентом компании «ITOCHU Corporation», президентом машиностроительной компании, председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай и исполнительным директором компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Кендзи Санада.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, бизнеса, инвестиций, ТЭК, химической промышленности и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"