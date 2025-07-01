Глава Туркменистана поздравил жителей Аркадага

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к жителям города Аркадаг.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

От всего сердца поздравляю вас со второй годовщиной города Аркадаг, единственного «умного» города в истории нашей страны. Построенный в живописных предгорьях Копетдага, он стал ярким символом успешного развития и огромной экономической мощи нашей Родины. Твердо уверен, что торжества по случаю двухлетия города Аркадаг – одного из современных и комфортнейших городов для жизни, труда и отдыха населения – будут иметь важное значение в дальнейшем укреп­лении нашего единства и сплоченности, вдохновляя родной народ на достижение новых рубежей.

Дорогие соотечественники!

Город Аркадаг, являющийся символом нашего стремительного развития и новой исторической эпохи, – инновационный проект, направленный на обеспечение счастливой жизни нашего народа и будущего поколения. Он воплощает в себе самые лучшие образцы мировой и национальной архитектуры, дизайна, технологического оснащения. Возводимые в городе здания и сооружения, оказываемые населению услуги, его экологический уровень отвечают высоким требованиям современности и соответствуют международным стандартам.

За последние два года городу Аркадаг были вручены престижные международные сертификаты и награды, подтверждающие высокие показатели в области «умной» градостроительной программы, инновационных возможностей и уровня экологии.

Все это является наглядным подтверждением того, что проводимые на территории города строительные работы, созданные для обеспечения комфортной жизни людей условия соответствуют высокому качеству и признаны международным сообществом.

Сегодня в новом городе, который был построен благодаря мудрости Героя-Аркадага, процветает счастливая жизнь. Для жителей на основе концепции «умный» город построены здания и объекты социального назначения, жилые дома повышенной комфортности, филиалы министерств, отраслевых ведомств, банков и другие значимые сооружения. В городе имеются широкие проспекты, современные системы освещения и управления, его жителей и гостей на должном уровне обслуживает современный транспорт.

Дорогие соотечественники!

В родной Отчизне ведется эффективная работа в рамках государственной поддержки каждого человека и семьи. В городе Аркадаг тысячи наших граждан обеспечены новыми рабочими местами и жильем в домах повышенной комфортности. Широкое внедрение цифровых технологий в управление жилых домов обеспечивает комфортную жизнь людей. Здесь также созданы необходимые условия для раскрытия потенциала молодежи.

Город Аркадаг вызывает большой интерес международного сообщества своим современным градостроительным обликом, инновационными возможностями.

Имеющий на законодательной основе правовой статус города государственного значения, он демонстрирует миру успехи международного сотрудничества независимого, постоянно нейтрального Туркменистана. Подтверждение тому – проведение здесь международных форумов, конференций, фестивалей, конкурсов, крупных культурных мероприятий. Мы продолжим на благо нашего народа строительство второй очереди этого города, прославляющего нашу Родину своей красотой и

современностью.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые жители города Аркадаг!

Еще раз от всего сердца поздравляю вас со второй годовщиной города Аркадаг, широко отмечаемого в Международный год мира и доверия!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в проводимой работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"