Глава государства провел встречу с представителем Южной Кореи

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране председателем правления корейской компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Джонг Вон-джу.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в сфере нефтегазовой и химической промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"