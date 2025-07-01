В Ашхабад прибыл новый посол Пакистана

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня ведомство иностранных дел Туркменистана посетила вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Фарйал Легари.

В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру Рашиду Мередову, а также были обсуждены вопросы развития взаимодействия обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, энергетики, транспорта и связи.

Фарйал Легари сменила в должности Ахсана Вагана, который был аккредитован в Ашхабаде в апреле 2024 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"