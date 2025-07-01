Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Замбии

Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Замбии01.07.2025 11:39
АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Замбии Муламбо Хаимбе.
Беседа была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, а также подготовки к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).
ИП "ТУРКМЕНинформ"