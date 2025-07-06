Проведен телефонный разговор глав МИД Туркменистана и Нигера

1 июля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом Республики Нигер Бакари Яу Сангаре.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, углубления межмидовского взаимодействия, подготовки к 3-й Конференции стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза" в августе.