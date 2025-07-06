Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Буркина-Фасо

1 июля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

Переговоры были организованы с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, углубления взаимодействия в рамках многосторонних структур, в частности ООН, ОИС, вопросов подготовки к Третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю, предстоящей в августе в Национальной туристической зоне "Аваза".