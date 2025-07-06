Глава МИД Туркменистана отправился в Азербайджан

Глава МИД Туркменистана отправился в Азербайджан04.07.2025 12:34
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля пребывающий с визитом в Азербайджанской Республике руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-азербайджанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи.
Целью визита главы МИД Туркменистана в Азербайджан является участие в проходящем 3-4 июля в городе Ханкенди 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.
Также в рамках визита глава МИД Туркменистана встретился с исполняющим обязанности заместителя председателя Кабинета Министров Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.
ИП "ТУРКМЕНинформ"