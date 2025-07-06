Глава МИД Туркменистана провел встречи с коллегами из Пакистана, ОАЭ и Нигерии

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля пребывающий с визитом в Азербайджане в рамках участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества глава МИД Туркменистана провел встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхак Даром, министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером и министром бюджета и экономического планирования Федеративной Республики Нигерия Абубакаром Атику Багуду.

Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, ключевых аспектов мировой политики, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, глава МИД туркменистана передал нигерской стороне дипломатическую ноту с предложением об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Нигерия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"